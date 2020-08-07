نادين نجيم تواصل تصدر تريند جوجل لليوم الثالث

تواصل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصدر محرك بحث جوجل بعد تعرضها لاصابات بالغة اثر انفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت ، واسفر عن وفاة واصابة العشرات.





علّقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن نجاتها من انفجار بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت "نجيم" من خلال تغريدتها: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد".

وأضافت : "وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل ".

واختتمت تغريدتها: " اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين ".







