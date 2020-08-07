نقاط القوة والضعف في يوفينتوس قبل لقاء ليون المصيري

يستعد يوفنتوس لتحدٍ جديد، عندما يستضيف نظيره ليون الفرنسي، بملعب أليانز ستاديوم، يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وأنهى يوفنتوس مسابقة الدوري الإيطالي، بعدما خاض آخر مبارياته أمام روما، السبت الماضي، في البطولة التي توج بطلًا لها للمرة التاسعة على التوالي.





وسيكون اليوفي أمام مهمة صعبة للغاية حيث سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز على ليون الذي صّعب المهمة على بطل إيطاليا في لقاء الذهاب، الذي حسمه بفوزه (1-0).





على مدار التاريخ، اشتهر يوفنتوس بالدفاع القوي والمحكم الذي كان أحد أفضل خطوطه، وكان سببًا في سيطرته وتتويجه بالعديد من الألقاب.





نقاط الضعف





إلا أنه في الفترة الأخيرة، تحول خط دفاع يوفنتوس من جدار صلب إلى ثغرة دائمة، تسببت في انهيار الفريق، إلا أن ضعف منافسي اليوفي محليًا منحه فرصة مواصلة هيمنته على الألقاب.





هذا الموسم ورغم فوزه بلقب الاسكوديتو قبل نهاية المسابقة بجولتين، إلا أن يوفنتوس لم يكن أقوى خط دفاع بالمسابقة، بل عانى الأمرين في هذا الشأن على مدار الموسم.





وخلال 38 مباراة، تلقى يوفنتوس 7 هزائم، بينما استقبلت شباكه 43 هدفًا، ليصبح ثالث أقوى خط دفاع بالمسابقة، بعد إنتر ميلان الذي استقبل أقل عدد من الأهداف (36)، ولاتسيو (42).





ورغم محاولة يوفنتوس سد الثغرة الدفاعية بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت وميريح ديميرال، في الصيف الماضي، إلا أن الفريق عانى من نفس الأمر سواء بالأخطاء الكارثية داخل منطقة الجزاء أو التمركز الخاطئ للمدافعين.





نقاط القوة





ولاشك أن الدفاع سيكون كلمة السر في لقاء يوفنتوس المصيري أمام ليون، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى عدم تلقي أي هدف يقتل آمال اليوفي.





وحال كان دفاع يوفنتوس في يومه وبأفضل حالاته، فإنه بلا شك سيمنح دفعة كبيرة للفريق نحو العبور للدور ربع النهائي.





لكن لو تواصل تراجعه وأخطائه المستمرة فسيتمتع ليون بأفضلية وسيكون قريبًا من التأهل للدور المقبل.