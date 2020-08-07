تعرف على أبرز أرقام يوفينتوس خلال دوري أبطال أوروبا هذا العام

يترقب يوفنتوس العملاق الإيطالي مواجهة صعبة أمام أولمبيك ليون في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز ستاديوم".





وخسر العملاق الإيطالي في مباراة الذهاب بفرنسا بهدف نظيف، وعلى يوفنتوس الفوز في مباراة الإياب بهدفين على الأقل إذا أراد التأهل لربع نهائي البطولة.





ويحتل صدارة هدافي الفريق في الموسم الحالي من دوري الأبطال كل من باولو ديبالا (3 أهداف)، كريستيانو رونالدو (هدفين)، وهيجواين (هدفين)





ونستعرض لكم في صدى البلد أبرز 10 أرقام من مشوار يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم





خاض اليوفي 7 مباريات هذا الموسم في دوري الأبطال.





فاز في 5 مواجهات .





خسر في مباراة واحدة وتعادل في مثلها.





7 محطات في مشوار السيدة العجوز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:





أتلتيكو مدريد 2-2 يوفنتوس





يوفنتوس 3-0 باير ليفركوزن





يوفنتوس 2-1 لوكوموتيف موسكو





لوكوموتيف موسكو 1-2 يوفنتوس





يوفنتوس 1-0 أتلتيكو مدريد





باير ليفركوزن 0-2 يوفنتوس





(نتائج الفريق في دور الـ 16)





أولمبيك ليون 1-0 يوفنتوس