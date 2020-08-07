الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. ما الذي يسبب كتل الثدي؟

الرضاعة الطبيعية هي إحدى وظائف الجسم الطبيعية والأساسية التي لها فوائد لا حصر لها لكل من الأم ووليدها. ولكن ، من الصحيح أيضًا أن العملية يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء، خاصة بالنسبة للأمهات لأول مرة من بين أمور أخرى ، غالبًا ما تلاحظ النساء وجود كتل في الثدي عند إطعام أطفالهن.





يقول الدكتور روهان خانديلوال ، استشاري في مركز الثدي بمستشفى CK Birla ، إن الكتل لا يمكن أن تؤدي إلى القلق فحسب ، بل يمكن أن تشير أحيانًا إلى شيء ينذر بالسوء مثل السرطان.









فيما يلي بعض الأسباب الشائعة:





جمع الحليب (Galactocele): ربما يكون السبب الأكثر شيوعًا لكتل ​​الثدي لدى الأمهات المرضعات ، وهو يحدث بسبب انسداد القناة. يمكن للمريض أن يشعر بتورم مؤلم في الثدي. يمكن أن يحدث أيضًا في بعض الأحيان إذا لم يتم إفراغ حليب الثدي على فترات منتظمة.





يمكن أن تتراوح إدارة قيلة الجالاكتوسيل جمع الحليب من إفراغ حليب الثدي إما عن طريق الرضاعة أو باستخدام مضخة الثدي. كما أن التدبير الساخن / التدليك اللطيف يعمل بشكل جيد في هذه الحالة. إذا حدثت المشكلة بشكل متكرر ، يجب استشارة خبير طبيب إرضاع لمزيد من التقييم ، "كما يقول الدكتور كانديلوال.









خراج الثدي التهاب الضرع: وهو التهاب في أنسجة الثدي يمكن أن يتطور إلى تكوين القيح أيضًا ، كما يقول. "إنها ثانوية لعدوى بكتيرية وستندهش عندما تعرف أن مصدر البكتيريا هو فم الطفل. يمكن أن تدخل هذه البكتيريا من خلال الحلمة (أكثر شيوعًا عند السيدات المصابات بالحلمات المتشققة المتقرحة) وتؤدي إلى الإصابة ".





عادة ما يصاب المريض بألم شديد في الثدي ، والذي يمكن أن يترافق مع احمرار وحمى أيضًا. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فعليها زيارة جراح الثدي على الفور. في المراحل الأولية ، تتم إدارة هذه الحالة باستخدام المضادات الحيوية. في حالة ظهور القيح ، لا يترك للجراح أي خيار سوى تصريف القيح عن طريق إجراء عملية جراحية بسيطة. إذا كان الخراج كبيرًا ، فقد يوصي طبيبك أيضًا بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية باستخدام دواء "، يشرح الطبيب.



