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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 7 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 7 أغسطس فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحالم، ولديك طبيعة حساسة، وتتمتع بروح منفتحة جدا.. 

أنت أيضا مولع بالسفر، وترغب في أن تعيش حياة خاصة غنية بالمشاعر والأفكار السامية

 نصيحة:
 هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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