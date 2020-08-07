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أسامة ربيع: لا يوجد مقارنة بين قناة السويس الجديدة والممر الإيراني..فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:28 ص
الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
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اسراء صبري
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك العديد من ممرات السفن في العالم، ونقوم بمتابعتهم جميعا، متابعا: "الحمدلله لا يوجد ممر منافس لقناة السويس".

وأضاف "ربيع" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن ممر الشحن الإيراني بيقوم بنقل السفن والبضائع من مومباي في الهند إلى سان بطرسبرج في روسيا أو هامبورغ في ألمانيا، متابعا: دا ممر فيه 4 مسارات أثنين منهم بحري وأخرين بالسكة الحديد.

وأشار إلى أن المرور من خلال الممر الإيراني يستغرق وقت أطول كما أن عدد الحاويات التي سيتم نقلها أقل بكيثر، بالإضافة إلى أن هذا الممر غير أمن على البضائع والحاويات، وشدد على أن قناة السويس هبة من الله للمصريين.

وقدم الفريق أسامة ربيع الشكر إلى الرئيس السيسي معقبا: بنشكره عشان هو حلم وفضل متابع الحلم دا حتى تم تنفيذه، وكما قال إنه هو شريان الحياة والخير للعالم كله وليس لمصر فقط، متابعا: الرئيس أصر على أن يكون التخطيط والتنفيذ والتمويل مصري عشان مبيقاش لحد فضل علينا وأن يكون العائد خالص بالكامل إلى مصر.

وتابع: نشكره على ما قدمه من مشروعات في وقت وظروف ومخاطر صعبة، وبالرغم من كل التهديدات المتواجدة على الحدود إلا أنه يسير إلى الأمام ولا ينظر خلفه.
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