طرق اختيار مقشر مناسب لبشرتك

غسول البشرة لا يحتاج إلى مقدمة ولا تحتاج أيضًا إلى أن تكون متعصبًا للعناية بالبشرة لتعرف مدى أهمية هذه الخطوة. على الرغم من ذلك ، إذا لم يكن التنظيف جزءًا من روتين العناية بالبشرة الخاص بك





نود التأكيد مرة أخرى على حقيقة أن الفرك مهم للبشرة حتى لو كنت في المنزل. لكن تذكر دائمًا استخدام مقشر يناسب نوع بشرتك دون أن يكون كاشطًا.





لذا ، قبل طلب المقشر عبر الإنترنت أو شرائه من متجر فعلي ، تذكر قراءة المكونات بعناية. ليس هذا فقط ، تأكدي من عدم فرك وجهك مرتين في الأسبوع. أيضًا ، أفضل وقت لتقشير وجهك هو أثناء الليل لأنه يجب عليك متابعة التقشير بروتين بشرتك ، وهذا ضروري لبشرتك لاستعادة نفسها أثناء اللحاق بعيونك المغلقة.









البشرة العادية أو المختلطة





استخدمي مقشرًا لطيفًا ولا يخل بالتوازن بين الرطوبة الطبيعية لوجهك. ابتعد عن مقشر الجوز واختر الأنواع الغنية بمستخلصات البابايا أو القهوة. فهي لا تزيل الأوساخ فحسب ، بل تجعل وجهك يتوهج أيضًا.





بشرة دهنية





اختر المقشر الذي يحتوي على مستخلصات الفاكهة مثل الأناناس أو المشمش. تعمل مقشرات المشمش بشكل أفضل لأن البشرة الدهنية تمتص المزيد من الأوساخ مقارنة بأنواع البشرة الأخرى. على عكس مقشر الجوز ، فهي لا تسبب الدموع الدقيقة. إذا كان يحتوي على حمض الساليسيليك أو مستخلصات الصبار ، بالإضافة إلى نقاط التقشير لأن المزيج يعمل بشكل رائع في التحكم في إفراز الدهون أو الزيت.









جلد جاف





يجب أن تقشر بشكل مثالي مرة واحدة كل أسبوع قبل الذهاب للنوم. تأكدي من أن المقشر ذو قوام كريمي أو على الأقل يحتوي على زيوت مرطبة. سيساعد هذا في الحفاظ على الجفاف أثناء امتصاص المادة اللزجة. يمكنك أيضًا استخدام مقشر منزلي الصنع مصنوع من العسل والشوفان. بينما ينظف الشوفان بشرتك ، يغذيها العسل دون أن يتركها تشعر بالعطش.





بشرة حساسة



