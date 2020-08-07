من بينهم شيفات مصر..ميجان ماركل تتبرع بمبلغ 7.8 روبية في دروس الطهي عبر الإنترنت

تبرعت دوقة ساسكس والممثلة ميجان ماركل بمبلغ ضخم قدره 8000 جنيه استرليني (7،81،920 روبية) لجمعية خيرية بريطانية للمهاجرين ، Migrateful. كانت هذه عائدات كتابها للوصفات معًا ، الذي نُشر في سبتمبر 2018.





تأسست Migrateful في عام 2017 ، وتعمل على تمكين اللاجئين والمهاجرين الضعفاء والاحتفال بهم في رحلتهم نحو الاندماج من خلال دعمهم في إدارة دروس الطهي الخاصة بهم.





لقد أداروا أكثر من 200 درس في الطبخ مع 2000 مشارك ولديهم الآن 16 طاهٍ من إيران وأفغانستان ولبنان ومصر وتونس وألبانيا وإريتريا وإثيوبيا ونيجيريا وبنغلاديش وباكستان والإكوادور وكوبا يقومون بتدريس المأكولات الخاصة بهم بانتظام.









كتب ميجان ماركل مقدمة لـ Together التي تضم وصفات تشاركها نساء مطبخ Hubb Community في لندن ، والتي ساعدت في توفير طعام طازج للعائلات بعد حريق برج Grenfell المدمر. قادت الدوقة نشر الكتاب لجمع الأموال لإطالة ساعات المطبخ. تعكس مجموعة الوصفات الخلفية المتنوعة لهؤلاء النساء اللائي ينتمين إلى جميع أنحاء العالم. كان كتاب الطبخ أول محاولة فردية رئيسية لماركل كجزء من العائلة المالكة.





حقق كتاب الطبخ 557،638 جنيهًا استرلينيًا (5،45،35،567 روبية) للناجين من Grenfell من Hubb Community Kitchen ، واستثمرت المؤسسة الخيرية الملكية 232،551 جنيهًا استرلينيًا (2،27،39،222 روبية) لمساعدتهم بشكل أكبر ، وفقًا لـ DailyMail.





تبرعت ماركل دائمًا بنشاط للعديد من المؤسسات الخيرية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، قضايا مثل الرفق بالحيوان والفنون والتعليم بالإضافة إلى تمكين المرأة. اتخذ دوق ودوقة ساسكس قرارًا بترك العائلة المالكة للحصول على الاستقلال المالي في فبراير ، والخروج رسميًا في 31 مارس. ويقيمان حاليًا في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا ، مع ابنهما البالغ من العمر عامًا واحدًا أرشي.