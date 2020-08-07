AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة هدية للعالم والرئيس حقق الحلم في سنة..فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:49 ص
الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
Advertisements
اسراء صبري
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة كانت حلم للجميع، ولكن الرئيس السيسي هو من كان مستشرق ومصمم على أن يتم تحقيق الحلم في خلال عام وليس أثنين أو ثلاث، متابعا: الخطة في بداية الأمر كانت تقوم على أساس 5 سنوات ثم تم تخفيضها إلى 3 سنوات ولكن الرئيس السيسي أوصلها إلى عام واحد.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن قناة السويس الجديدة كانت بداية للمشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، متابعا: الرئيس السيسي كان يتابع إنشاء قناة السويس خطوة بخطوة.

وأضاف أن مكسب قناة السويس تحقق من أول يوم لافتتاحها، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة تعد هدية للعالم كله كما قال الرئيس السيسي، معقبا: قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كانت السفن تأخذ وقت ومجهود كبير للعبور من القناة ولكن الآن لا يحدث هذا، حيث أصبحت السفن تمر خلال 11 ساعة بدلا من 22 ساعة.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة حققت السرعة والأمان للسفن العملاقة، كما أنها حققت مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سنوات على معجزة قناة السويس الجديدة.. كيف أنشئت الهيئة الهندسية أهم ممر ملاحي في العالم

بعد مرور 5 سنوات على افتتاح القناة الجديدة.. عبد المنعم السيد: قناة السويس عادت لمكانتها كأهم ممر ملاحي عالمي

رئيس هيئة قناة السويس: القناة الجديدة أتاحت عبورا آمنا وسريعا للسفن.. فيديو

رئيس هيئة قناة السويس: غاطس المجرى الملاحي يصل إلى 66 قدما بعمق حوالى 20 مترا.. فيديو

هيئة قناة السويس : القناة الجديدة قاطرة المشروعات والتنمية في مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

أهم الأخبار .. تحذير للمصريين بسبب كورونا .. النار تحاصر العالم .. صفعة جديدة لـ تركيا

أول تعليق لزوجة رامي عياش بعد إصابتها في انفجار بيروت

عودة شاطئ الموت.. مصرع سيدة غرقا في "النخيل"

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

شاهد.. حريق ضخم في مركز التجارة العالمي ببروكسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور