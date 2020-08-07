أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة هدية للعالم والرئيس حقق الحلم في سنة..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة كانت حلم للجميع، ولكن الرئيس السيسي هو من كان مستشرق ومصمم على أن يتم تحقيق الحلم في خلال عام وليس أثنين أو ثلاث، متابعا: الخطة في بداية الأمر كانت تقوم على أساس 5 سنوات ثم تم تخفيضها إلى 3 سنوات ولكن الرئيس السيسي أوصلها إلى عام واحد.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن قناة السويس الجديدة كانت بداية للمشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، متابعا: الرئيس السيسي كان يتابع إنشاء قناة السويس خطوة بخطوة.
وأضاف أن مكسب قناة السويس تحقق من أول يوم لافتتاحها، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة تعد هدية للعالم كله كما قال الرئيس السيسي، معقبا: قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كانت السفن تأخذ وقت ومجهود كبير للعبور من القناة ولكن الآن لا يحدث هذا، حيث أصبحت السفن تمر خلال 11 ساعة بدلا من 22 ساعة.
وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة حققت السرعة والأمان للسفن العملاقة، كما أنها حققت مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن قناة السويس الجديدة كانت بداية للمشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، متابعا: الرئيس السيسي كان يتابع إنشاء قناة السويس خطوة بخطوة.
وأضاف أن مكسب قناة السويس تحقق من أول يوم لافتتاحها، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة تعد هدية للعالم كله كما قال الرئيس السيسي، معقبا: قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كانت السفن تأخذ وقت ومجهود كبير للعبور من القناة ولكن الآن لا يحدث هذا، حيث أصبحت السفن تمر خلال 11 ساعة بدلا من 22 ساعة.
وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة حققت السرعة والأمان للسفن العملاقة، كما أنها حققت مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر.