فرج عامر: حسام حسن تلقى عرضا عربيا بـ1.5 مليون دولار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، إن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، هو أفضل مهاجم محلي في الدوري المصري بالوقت الجاري.





وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ولكنه لا يوجد أي عروض موجودة لشراء اللاعب في الوقت الجاري.









وتابع: حسام حسن تلقي عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار، ولكني اشترطت الحصول على مبلغ 2 مليون دولار".





وأتم: "حسام حسن تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة علي سبيل الاعارة، ولكن مبدأ الاعارة مرفوض داخل النادي".