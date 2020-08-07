الوداد يخسر من نهضة بركان ويقترب من فقد الصدارة قبل لقاء الأهلي المصيري

سقط فريق الوداد البيضاوي في فخ الهزيمة على يد منافسه نهضة بركان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري المغربي.

وتقدم كازادي كاسينجو بالهدف الأول لصالح الوداد في الدقيقة 15، بينما أحرز عمر النمساوي هدف التعادل بالدقيقة 44، وأضاف محمد عزيز الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

وشهدت الدقيقة 31 من المباراة طرد يحيي جبران لاعب الوداد المغربي، بعد حصوله على الإنذار الثاني، إثر تدخل عنيف ضد أحد لاعبي نهضة بركان.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوداد عند 37 نقطة، متصدرًا لجدول الدوري المغربي، بينما ارتفع رصيد نهضة بركان للنقطة الـ 36 في المركز الثالث من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد أمام منافسه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمباراتي ذهابًا نهاية سبتمبر المقبل بالمغرب، وإيابًا في الثالث من أكتوبر في القاهرة.