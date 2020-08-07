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مرأة

وداعا لمشاكل الشعر.. خلطة هندية للتساقط والقشرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هناك أشياء لا حصر لها يمكنك القيام بها العناية بشعرك وجعله كثيفًا ولامعًا تبدأ العناية بالشعر عندما تدرك أن هناك شيئًا خاطئًا ويمكنك فعل الكثير لمعالجة الموقف في الوقت الحاضر ، يشكو معظم الناس من تساقط الشعر ، وخفة الشعر ، وقشرة الرأس ، من بين أمور أخرى. كل هذه الأشياء يمكن التحكم فيها ، وتحتاج فقط إلى معرفة ما هو الأفضل لك.

إذا كنت تبحث عن نظام سهل لا يتطلب مجموعة من الأشياء ولكنه يؤدي إلى نتائج ، فإليك شيء يمكنه مساعدتك. الليلة ، بينما تجلسين لروتين العناية بالشعر ، تأكدي من تحضير خليط الشعر الهندي وفقا لموقع " indianexpress" .

أشياء تحتاجها

* 2 ملعقة كبيرة - زيت جوز الهند
* 2 ملعقة كبيرة - زبادي
* 3-4 - كبسولات فيتامين هـ (حسب طول شعرك

طريقة

* خذ وعاء واخلط جميع المكونات فيه لعمل عجينة متسقة.
* بعد ذلك ، ضع العجينة مباشرة على فروة الرأس ودلكها جيدًا افعل هذا لمدة 10-15 دقيقة.
* ارتدي قبعة استحمام إذا كان لديك واحدة في المنزل ، واتركي القناع عليها طوال الليل حتى تشق طريقها إلى بصيلات الشعر والجذور. إذا لم يكن لديك قبعة استحمام ، لف منشفة حول رأسك واذهب للنوم.
* في الصباح ، اغسلي شعرك بشامبو وبلسم لطيف.ا

من المعروف أن زيت جوز الهند رائع لتغذية الجذور ، ويمكن أن تؤدي الجذور المغذية إلى شعر لامع وكثيف. لتقليل تساقط الشعر وتخفيفه. عند إقرانه مع اللبن ، يمكن أن يعمل قناع الشعر هذا على سحر فروة رأسك عن طريق تبريده ، وتقليل مشكلة القشرة ، والتعامل مع مشاكل الشعر الأخرى مثل الأطراف المقسمة والكسر.

يعتبر زيت فيتامين E من أفضل المكونات لتغذية الشعر ، حيث أنه معروف بتعزيز نمو الشعر.
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