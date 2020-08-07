مهاب مميش : بشائر الخير في المنطقة الاقتصادية ستظهر بعد عامين

رد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، على سؤال " ما هو الموعد المحدد للحصول على بشائر الخير من المنطقة الاقتصادية" وقال " خلال عامين من الآن ولكن بالعمل الجاد".





وأضاف الفريق مهاب مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من وجود بنية تحتية قوية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.





وأوضح رئيس هيئة قناة السويس السابق أن الجميع فى سباق مع الزمن، ويجب أن نستعد للغد من الأمس وليس من اليوم.





وتابع : " لو بدأ العمل فى طريق الحريري قبل المنطقة الاقتصادية سيؤثر على الاقتصاد المصري، وأن أنفاق قناة السويس الجديدة هى فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأشار مميش إلى أن تعمدنا اظهار الاطفال المصريين في ملابس بحرية لأننا كنا نرغب ان يعيش الاطفال دور الوطنية المصرية وزرعها في نفوسهم.





ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن ظهور الرئيس السيسي بالملابس العسكرية يثبت ان مصر قوية برجالها إضافة إلى استخدام سفينة المحروسة لكي يتم الربط بين الماضي والحاضر بالمستقبل.



