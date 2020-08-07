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ليس فيهم صوت جيد.. هاني مهنا: مطربو المهرجانات مؤديون.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:21 ص
الموسيقار هاني مهنا
الموسيقار هاني مهنا
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اسراء صبري
قال الموسيقار هاني مهنا، إن أحمد فؤاد حسن من الشخصيات الجميلة والتي تعلمت منها الكثير، متابعا: تعلمت منه الإدارة والحكمة في الإدارة.. في إحدى المرات قال لي :"أنت أزاي بتروض الوحوش اللي معاك دول" وكان يقصد بهم عازفي الكمنجات.

وتابع "مهنا"، خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" المذاع على التلفزيون المصري، أن الزوجة المصرية شرف لأي شخص، ولكن الحظ والنصيب لم يصادف بزواجي من مصرية.

وواصل قائلا: تزوجت وأنا سني صغير كنت في سن ال21، متابعا: السبب في تسرعي بالزواج هو المجال الذي  اعمل به..حيث يتواجد الكثير من المعجبات والفنانات، ولذلك ولكي احمي نفسي قررت الزواج بسن صغير.

وفي سياق الحديث، أوضح بعدما أنجبت أولادي "تامر وريم" حدث انفصال، ومن ثم تزوجت بالفنانة "سميرة سعيد"، متابعا: استمرينا معا 8 أعوام، ومن ثم تفرقنا وتزوجت وأنجبت "هنادي"، وشدد على أنه دائما ما يترك الأمور لله.

وعن مطربي المهرجانات، أضاف، هم ليسوا مطربين بل هم مؤديين، معقبا: المهرجانات نادرا ما تحتوي على بعض الأشياء الجيدة ولك ككل لا تتضمن صوت جيد أو طربي وحتى لا تتضمن كلمة كويسة".

وفيما يخص ما قدمه إلى نفسه ولمصر، أوضح أنه راض عما قدمه، معقبا:"هرضى أكثر لما أكمل المشوار"، متابعا: من ضمن الشياء التي أعدتني هي تعليقات المتابعين على موسيقى مسلسل "ليالينا".

وقدم نصيحة إلى الشباب المصري من أجل التميز وقيادة عجلة الانتاج في مصر وهي أن يستمع إلى فن جاد، وذلك حتى لا ينساقوا وراء أشياء تقلل من قدر الفن، وبدوره سيصبحون هم الإداة توصيل هذا الفن.
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