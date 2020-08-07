مايلي سايرس تعلن عن موعد طرح أغنيتها midnight sky

أعلنت النجمة العالمية مايلي سايرس عن طرح اغنيتها الجديدة Midnight sky يوم ١٥ اغسطس، بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الغنائية.





وكشفت مايلي سايرس عن ان صديقتها المغنية البريطانية دوا ليبا استمعت للأغنية قبل أيام، وهو ما حمس الجمهور كثيرا.