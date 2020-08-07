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فن

مايلي سايرس تعلن عن موعد طرح أغنيتها midnight sky

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:54 ص
مايلي سايرس
مايلي سايرس
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شروق ابراهيم
أعلنت النجمة العالمية مايلي سايرس عن طرح اغنيتها الجديدة Midnight sky  يوم ١٥ اغسطس، بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الغنائية.

وكشفت مايلي سايرس عن ان  صديقتها المغنية البريطانية دوا ليبا استمعت  للأغنية قبل أيام، وهو ما حمس الجمهور كثيرا.

وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث. 

وذلك بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.

وارتبط  ليام هيسمورث بعد انفصاله عن مايلي سايرس بموديل تدعى جبريلا بروكس.
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