للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا..ومميش : لا يوجد قناة أخرى عمقها مماثل للسويس الجديدة.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الصحي في مصر أصبح تحت السيطرة، موضحا أن أى أجنبى قادم إلى أى مطار غير المطارات الثلاثة المصرح لها بالسياحة، أن يأتي ومعه شهادة بأنه خالى من كورونا "البى سى أر".





وأشار سعد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه لابد أن تكون شهادة "البى سى أر" صادرة قبل قدومه بثلاثة أيام على الأكثر؛ لافتا أن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب القادمين إلى مصر وليس المصريين، والمصريون غير مطالبين بهذه الشهادة.





















قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك العديد من ممرات السفن في العالم، ونقوم بمتابعتهم جميعا، متابعا: "الحمدلله لا يوجد ممر منافس لقناة السويس".





وأضاف "ربيع" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أن ممر الشحن الإيراني بيقوم بنقل السفن والبضائع من مومباي في الهند إلى سان بطرسبرج في روسيا أو هامبورغ في ألمانيا، متابعا: دا ممر فيه 4 مسارات أثنين منهم بحري وأخرين بالسكة الحديد.

















أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق أن عمق القناة القديمة كانت 16 متر مؤكدا أنه وصلنا إلى 24 متر في قناة السويس الجديدة حتى يتم التعامل مع الاجيال الجديدة في بناء السفن وكان أكبر عمق ولا يوجد قناة أخرى مثل قناة السويس الجديدة.





وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه كان ممكن الوصول لـ 30 متر ولكننا اكتفينا بـ 24 لأنه أكبر عمق.

















أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إجمالي إيرادات قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها وصلت إلى 27 مليار دولار؛ مشيرا إلى أن هناك أكثر من 19 ألف سفينة عبرت قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها.





وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، أن الخدمة التي تقدمها قناة السويس الجديدة هي التي أدت إلى الجذب الحاصل في ظل ظروف صعبة من أزمة كورونا وانخفاض في العملة الصعبة.





















قال اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليقا على تعرض طائرة لحادث سقوط في مطار الجونة، إن الطائرة الرياضية التي تعرضت لحادث ترخيصها للترفيه والإعلان، وأسفر الحادث عن وفاة طيار وراكب.





وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن الطائرة كان مصرحا لها بالإقلاع والهبوط وهي مربوطة لاسلكيا بالمطار والأبراج، وإذا كان هناك أي حالات طوارئ يتم إبلاغ الأبراج مباشرة، مؤكدًا أن التحقيقات ستكشف عن ملابسات الحادث.





















كشف فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، كواليس انفجار بيروت قائلا: "أصل المشكلة بدأت فى العام 2014 حينما أرست سفينة على مرفأ بيروت كانت متجهة إلى جورجيا، وأفرغت حمولاتها من المواد الخطرة فى المرفأ وظلت فى لبنان 6 سنوات حتى الانفجار".





وأضاف السنيورة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، أن انفجار بيروت أدى إلى خسائر كبيرة جدا ماديا وبشريا، ولا بد من إجراء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.





















قال المطرب مصطفى شوقي، إن عددًا كبيرًا من معارفه قالوا له إنه يشبه المطرب الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أنه التقى به مرة واحدة عند الفنان حميد الشاعري في عام 2007.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "كان من المفترض أن يتعاونا في أغنية وطنية لكنها لم تتم في نهاية المطاف، حضرت هذا اللقاء منذ بدايته، وقد كان إنسانا جميلًا ومتواضعًا للغاية".





















قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن غلق مستشفيات العزل حاليا، هى نتيجة تبعية لتراجع الإصابات فى مصر.





أضافت العسال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر بصدد الوصول للرقم "صفر" فى الأيام المقبلة، لاسيما أن أعداد الإصابات والوفيات فى انخفاض مستمر حاليا.

















قال المطرب اللبنانى وائل جسار، إن الجميع في لبنان يعلم مدى حب المصريين ومصر لـ لبنان، موضحًا أن ما حدث فى بيروت كارثه بكل المقاييس.





وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه يتمنى الشفاء العاجل لجميع مصابي تفجير بيروت، ودعاؤه للمتوفين بالرحمة.