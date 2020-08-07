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رياضة

محمد صديق: وائل جمعة في حتة تانية وكنت سأطلب 35 مليونا لو كنت لاعبا حاليا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد صديق، نجم  الزمالك والأهلي السابق، أن وائل جمعة، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، لاعب من طراز كبير. 

وتابع محمد صديق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "شوقي السعيد مدافع جيد ولكن لا يمكن مقارنته بوائل جمعة نهائيا".


وأشار: "وائل جمعة في حتة تانية خالص، ولعب أفريقيا وبطولات قارية ودولية".

وكشف محمد صديق عن الراتب الذي كان سيطلبه اذا كان لاعبا في صفوف الأهلي حاليا وقال : "لو كنت لاعبا في الأهلي بالوقت الجاري كنت سأطلب 35 مليون جنيه كراتب في عقدي مع الأهلي".

وأوضح: "عقدي سيكون 3 سنوات وسأطلب 10 مليون جنيه صافي بدون ضرائب في الموسم الواحد".


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