محمد صديق: وائل جمعة في حتة تانية وكنت سأطلب 35 مليونا لو كنت لاعبا حاليا

وكشف محمد صديق عن الراتب الذي كان سيطلبه اذا كان لاعبا في صفوف الأهلي حاليا

وقال : "لو كنت لاعبا في الأهلي بالوقت الجاري كنت سأطلب 35 مليون جنيه كراتب في عقدي مع الأهلي".