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بين الناس

مواطن يستغيث بمحافظ القاهرة لحل مشكلة مواقف الميكروباصات بمنطقة أحمد عصمت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:01 ص
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن محمد محمود في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد بخصوص موقف الميكروباص بشارع العشرين من أحمد عصمت وما بة من الزحام والفوضى والبلطجة.

وقال في شكواه : نعاني  من موقف ميكروباص بشارع العشرين والشارع اتجاهين ﻻ يحتمل الموقف 

اقر ايضا :
 و اضاف : ونعانى ايضا  من اﻻزعاج واﻻلفاظ الخادشة وهذا يؤثر على ابنائنا فمن فضلكم إرسال صوتنا الى محافظ القاهرة ورئيس حي عين شمس. شكوى الى السيد محافظ القاهرة والسيد رئيس حى عبن شمس.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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