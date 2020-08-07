مواطن يستغيث بمحافظ القاهرة لحل مشكلة مواقف الميكروباصات بمنطقة أحمد عصمت

استغاث المواطن محمد محمود في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد بخصوص موقف الميكروباص بشارع العشرين من أحمد عصمت وما بة من الزحام والفوضى والبلطجة.





وقال في شكواه : نعاني من موقف ميكروباص بشارع العشرين والشارع اتجاهين ﻻ يحتمل الموقف





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و اضاف : ونعانى ايضا من اﻻزعاج واﻻلفاظ الخادشة وهذا يؤثر على ابنائنا فمن فضلكم إرسال صوتنا الى محافظ القاهرة ورئيس حي عين شمس. شكوى الى السيد محافظ القاهرة والسيد رئيس حى عبن شمس.





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