نشوب حريق بأحد المراكز التجارية بالمقطم.. والحماية المدنية تسيطر عليه .. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديولـ حريق بسنتر التوحيد بشارع 9 بمنطقة المقطم.

وظهرت في الفيديو ألسنة اللهب تخرج من منافذ السنتر التجارى، وسط تواجد سيارات الإطفاء لمحاولة إطفائه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق الذى شب داخل سنتر التوحيد، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل سنتر التوحيد بمنطقة المقطم.

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة وتمت أعمال السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.