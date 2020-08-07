أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

أصابت زوجان الصدمة خلال عودتهما إلى وطنهما بريطانيا من فرنسا عندما اكتشفا اختباء رجل وصبي يبلغ من العمر 16 عامًا تحت شاحنتهم لمئات الأميال.





سافرت ماي ودين دارك وكلاهما في الستينيات من العمر، إلى بريتاني لمساعدة قريبهما على العودة إلى المملكة المتحدة البريطانية ، ثم سافرا مسافة 326 ميلًا من ميناء كاين عبر بورتسموث إلى منزلهم في باسيلدون بإسيكس.

اقرأ المزيد:

قبل أن يظهر مهاجران كانا قد تشبثا بسيارتهما من الأسفل، كان الزوجان أصلهما من السودان، مختبئين تحت هيكل السيارة على أمل الوصول إلى مانشستر.





بعد اكتشافهما اتصلت عائلة دارك بالشرطة وقالوا بأن المسافرين خلسة كانوا سعداء بانتظار وصول الضباط، والسبب على ما يبدو اعتقادهما بأنهم سيتم الاعتناء بهما بشكل أفضل داخل السجن.



