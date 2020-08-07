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أخبار العالم

كورونا يتجاوز عتبة أول مليون إصابة في إفريقيا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تجاوزت قارة إفريقيا، اليوم الجمعة، عتبة مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يوجد أكثر من نصفها في جنوب القارة. 

وجنوب أفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538,184 إصابة، بينها 8307 حالات الخميس.

وأصيب على مستوى العالم نحو 19 مليون شخص بالفيروس، فيما توفي جراءه أكثر من 709 آلاف.

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه ضد "كوفيد-19" كسلعة للجميع.

وأشار إلى إنه على الرغم من أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية منذ أوائل القرن العشرين، إلا أن السباق العالمي للحصول على لقاح "لم يسبق له مثيل".

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