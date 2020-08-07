AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعودية والعراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق أوبك+

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

قالت وكالة الأنباء العراقية يوم الجمعة إن وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي أكدا في اتصال هاتفي التزام بلادهما التام باتفاق أوبك+ لخفض إمدادات النفط.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان مشترك للوزارتين أن الوزيرين بحثا أحدث التطورات في أسواق النفط والتعافي المستمر في الطلب العالمي، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك+.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو أيار لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.


اقرأ ايضًا .. إيهاب واصف: استخراجات الذهب مسئولية البترول

ووافقت السعودية على خفض الإنتاج بواقع 2.5 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق أوبك+.

ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن بلاده ستضيف تخفيضا من انتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في أغسطس آب للتعويض عن الإنتاج الزائد في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+.

وذكر البيان أن عبد الجبار ”أكد التزام العراق الثابت باتفاق أوبك+“ مضيفا أن ”العراق سيصل إلى التزام بالاتفاق بنسبة 100% مع بداية شهر (أغسطس)  الحالي“.

وقال البيان إن الوزيرين أكدا أيضا أن ”ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل إشارات إيجابية إلى الأسواق“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: أوبك تعقد اجتماعا الأسبوع الجاري حال موافقة الأعضاء غير الملتزمين على تحسين الامتثال

قبيل اجتماع أوبك اليوم.. كيف انتهت حرب النفط الأخيرة؟

إحسان إسماعيل وزيرا للنفط العراقي

اجتماع أوبك وروسيا السبت لتمديد العمل بتخفيضات نفطية قياسية

أسعار النفط تتراجع بفعل تقديرات ارتفاع المخزونات الأمريكية

رويترز: العراق تتفق مع شركة على خفض الإنتاج من حقل الرميلة نحو 140 ألف برميل يوميا

ترشيحاتنا

وزير جيش الاحتلال يهدد غزة: لا حل سوى إعادة الجنود الأسرى

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

4 مكاسب لـ الزمالك عقب الفوز أمام المصري في الدوري الممتاز

لمن وقع في معصية.. أمين الفتوى يوصي بـ 4 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها