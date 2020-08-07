AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم .. تعرف عليها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 7- ٨ - ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة السكة الحديد تعتذر لركابها عن تأخيرات اليوم.. تفاصيل

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم تعرف عليها

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم

ترشيحاتنا

لم أجد من يعوضني حضنك .. أحمد فلوكس يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

اغتيال عقيد رفض إدخال شحنة المتفجرات إلى مرفأ بيروت.. صحفى لبنانى يدلى لـ صدى البلد بمعلومات خطيرة

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

واتساب يتيح ميزة جديدة تسمح بضبط توقيت لحذف الرسائل تلقائيا

البرنس .. شاهد بوسي شلبي برفقة محمد رمضان

عبدالظاهر السقا: الحكم اعترف بصحة ضربة جزاء لـ المصري أمام الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور