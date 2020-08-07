AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حيازات صناديق المؤشرات من الذهب تزيد 166 طنا في يوليو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز

قال مجلس الذهب العالمي إن صناديق المؤشرات زادت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو ، وذلك بمقدار 166 طنا قيمتها عشرة مليارات دولار، مما ساهم في صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

يشتري المستثمرون الذهب بأحجام ضخمة بحثا عن أصل سيحافظ على قيمته وسط اضطرابات الأسواق الناتجة عن فيروس كورونا مما رفع سعر المعدن 35 بالمئة هذا العام.

اخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز الألفي دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى ويرى محللون كثيرون أنه مرشح لمزيد من الصعود.

اقرأ أيضا.. ميغلاش عليك.. التموين: ادفع رصيد الدعم وفارق نقاط الخبز في شراء السلع المعمرة

وجمعت صناديق المؤشرات، التي تكنز الذهب نيابة عن المستثمرين، 899 طنا من المعدن بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز، بما يقارب خُمسي إجمالي المعروض العالمي على مدى تلك الفترة، وفقا لمجلس الذهب.

يتجاوز ذلك الرقم وبفارق كبير أي زيادة سنوية سابقة في حيازات صناديق المؤشرات ويصل بإجمالي ما في جعبتها إلى 3785 طنا قيمتها 239 مليار دولار، بحسب المجلس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس

الذهب يسجل ذروة جديدة في تسعة أعوام مع تراجع الدولار والفضة تتخطى حاجز 20 دولارا

ارتفاع أسعار الذهب الى أعلى مستوى منذ 9 أعوام وهبوط الدولار

ترشيحاتنا

غيابات بالجملة.. كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لموقعة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

5 مكاسب للزمالك من الفوز على المصري

ابقوا في مكان آمن.. رسالة تحذيرية من الدفاع المدني السعودي

غياب صلاح.. رابطة البريميرليج تعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

نجل رفيق الحريري: حزب الله منظمة إرهابية وانفجار مرفأ بيروت مسؤوليته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول طبيبة نساء في الصومال.. حواء عبدي نفذت وصية جدتها وغيرت الواقع الأليم.. صور

تدمر الكبد والمناعة.. أغلفة الوجبات السريعة فيها سم قاتل

لمواجهة كورونا.. فض 5 أفراح وتفريق المعازيم بالشرقية