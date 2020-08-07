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توك شو

اليونان تغلق حدودها بعد ارتفاع إصابات كورونا..فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:35 ص
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أعلان اليونان أنها ستغلق حدودها البرية أمام المسافرين ليلا وأنها اخذت إجراءات صحية عاجلة في جزيرة بوروس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحة اليونانية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 السابقة، ما يرفع إلى 5100 مجموع الإصابات منذ بداية الوباء، بينهم 210 وفيات. 

وسجلت أسوأ حصيلة لعدد الإصابات الجديدة بلغت 156 صابة وأعلنت السلطات اليونانية إجراءات عاجلة في جزيرة بوروس السياحية الصغيرة القريبة من العاصمة اثينا بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها.

وقد أغلقت المطاعم  ومنعت الاحتفالات والأسواق المفتوحة. كما حظر تجمع أكثر من تسعة أشخاص حتى في المنازل، وفرض وضع الكمامات في كل الأماكن.
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