اليونان تغلق حدودها بعد ارتفاع إصابات كورونا..فيديو





وقالت السلطات الصحة اليونانية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 السابقة، ما يرفع إلى 5100 مجموع الإصابات منذ بداية الوباء، بينهم 210 وفيات.





وأعلنت السلطات اليونانية إجراءات عاجلة في جزيرة بوروس السياحية الصغيرة القريبة من العاصمة اثينا بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها.

وقد أغلقت المطاعم ومنعت الاحتفالات والأسواق المفتوحة. كما حظر تجمع أكثر من تسعة أشخاص حتى في المنازل، وفرض وضع الكمامات في كل الأماكن. وسجلت أسوأ حصيلة لعدد الإصابات الجديدة بلغت 156 صابة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أعلان اليونان أنها ستغلق حدودها البرية أمام المسافرين ليلا وأنها اخذت إجراءات صحية عاجلة في جزيرة بوروس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.