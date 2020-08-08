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برلمان

غدا.. تعليم البرلمان تناقش تعديل مادة فى قانون تنظيم الجامعات

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:03 ص
طلاب
طلاب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن لجنة التعليم ستناقش خلال اجتماعها، غدا الأحد، تعديل مادة في قانون تنظيم الجامعات.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل هذه المادة ينص على السماح لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات إدخال تعديل على نظام الامتحانات، وذلك لمواكبة الظروف الحالية.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه من المقرر ان يتم مناقشة هذه المادة ، وبعد موافقة لجنة التعليم عليها ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم 16 أغسطس للتصويت عليها.
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