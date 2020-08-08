غدا.. تعليم البرلمان تناقش تعديل مادة فى قانون تنظيم الجامعات

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن لجنة التعليم ستناقش خلال اجتماعها، غدا الأحد، تعديل مادة في قانون تنظيم الجامعات.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل هذه المادة ينص على السماح لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات إدخال تعديل على نظام الامتحانات، وذلك لمواكبة الظروف الحالية.



