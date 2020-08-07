طفل مصري مقيم بالنمسا بقوم بنشر ثقافة بلاده بطريقته الخاصة

قال الطفل المصري ميسرة محمود طفل مقيم بالنمسا بقوم بنشر ثقافة بلاده بطريقته الخاصة، إن فكرته تقوم بمساعدة المواطنين سواء من الجيران أو فى أى مكان.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه كان يذهب للمحلات ويقوم بشراء المستلزمات الخاصة للمواطنين.





ولفت إلى أنه بعد فترة قام بتكوين فريق من أصدقائه، وبالفعل تمكن من تكوين فريق وقاما بعمل مبادرة لمساعدة كبار السن.





وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى تواجد المواطنين فى البيت و الجميع من فريقه اتفق على التواصل مع كبار السن فى النمسا و العمل على توصيل جميع المستلزمات لهم.





وأوضح أن معظم المواطنين الذى يتعامل معهم يعلمون أنه مصري، و الجميع سعيد بما أقوم به، والجميع هناك أن مصر ليست سياحة وأهرامات ولكن مصر أشياء كثيرة مميزة وجميلة.





وتابع أنه مولود فى النمسا ولكن والده ووالدته من مصر وتحديدًا من محافظة سوهاج، وتعلم كل شئ عن مصر من اسرته، وكشف أنه يضع صورته على الفيس بوك مع البطل الشهيد أحمد المنسي و الجميع تفاعل معها.



