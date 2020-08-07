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فن

رامز أمير تعليقًا على تمريناته الشاقة: هغير مفهوم الأكشن

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:04 ص
رامز امير
رامز امير
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان رامز أمير صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامز أمير فى الصورة أثناء تدريباته الرياضية الشاقة بإحدى صالات التدربيات .

وعلق رامز امير قائلًا:"ناس كتير اوى استغربت انى بتمرن حتى فى العيد ..يا جماعة ده طبيعى و الله، اى هدف كبير لازمله مجهود و تضحيات، و بعدين انا عمال اقولكم هغير مفهوم الاكشن، اكيد مش هغيره من الساحل ، بيل جيتس يا جماعة مخدش ولا يوم اجازة من وهو عنده ٢٠ سنة لحد ما تم ٣٠ ،يعنى كده الواحد متدلع أوى".

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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد  الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي

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