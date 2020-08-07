يا رايحين للنبي الغالي..المنشد سيف الدين حسن يبهر الجميع

أبهر المنشد الشاب سيف الدين حسن الجميع عندما قام بإنشاد " لاجل النبي.. لاجل النبي" و يا رايحين للنبي الغالي .





وقال المنشد الشاب خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنه قام بتطوير نفسه وقام بعمل بعض الأشياء التى تجعله أكثر تميز.





ولفت إلى أن لديه الموهبة، و ما يقوم به من دراسات من أجل تطوير موهبته وأشار إلى أنه يقوم بدراسة التسويق الالكترونى و تدريب صحافة و إعلام.





وأوضح أنه بالصف الثانى الثانوي، ويتمنى أن يلتحق بكلية إعلام و العمل كمذيع، ولكن الانشاد موهبة و يعمل على تنميتها.



