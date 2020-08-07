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توك شو

يا رايحين للنبي الغالي..المنشد سيف الدين حسن يبهر الجميع

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:19 ص
المنشد سيف الدين
المنشد سيف الدين حسن
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البهي عمرو
أبهر المنشد الشاب سيف الدين حسن الجميع عندما قام بإنشاد " لاجل النبي.. لاجل النبي" و يا رايحين للنبي الغالي .

وقال المنشد الشاب خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنه قام بتطوير نفسه وقام بعمل بعض الأشياء التى تجعله أكثر تميز.

ولفت إلى أن لديه الموهبة، و ما يقوم به من دراسات من أجل تطوير موهبته وأشار إلى أنه يقوم بدراسة التسويق الالكترونى و تدريب صحافة و إعلام.

وأوضح أنه بالصف الثانى الثانوي، ويتمنى أن يلتحق بكلية إعلام و العمل كمذيع، ولكن الانشاد موهبة و يعمل على تنميتها.

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