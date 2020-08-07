بدء برنامج ملاعب واستادات على الحدث اليوم.. منتصف أغسطس

انتهى الكاتب الصحفي كمال رشاد عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة الشروق، من اللمسات الأخيرة لتجهيز حلقات برنامجه الجديد ملاعب واستادات، الذى سيذاع على قناة الحدث بداية من منتصف أغسطس الجارى.
كان الصحفي كمال رشاد قد تعاقد مع قناة الحدث لبداية عرض البرنامج الجديد ملاعب واستادات والذى كان من المقرر انطلاقه منذ شهرين ولكن تم التأجيل بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر لتفشي وباء كورونا مما كان سببًا في تأجيل ظهور البرنامج الجديد.
جدير بالذكر أن الصحفي كمال رشاد ينوي تقديم البرنامج بشكل مختلف حيث سيكون برنامج لعرض كل ما يخص الكرة المصرية بشكل عام بعيد عن الانتماء بشكل معين ويهدف أيضًا إلى طرح مشاكل الكرة المصرية ومحاولة إيجاد حلول للتعصب الكروي المسيطر على الساحة الرياضية الآن.