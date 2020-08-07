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ديني

خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. بث مباشر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:59 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
ينقل موقع صدى البلد، بث مباشر، لشعائر صلاة وخطبة الجمعة من الجامع الأزهر.

وحدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد خطيبا لصلاة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الشريف، وتم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئ للقرآن الكريم.

وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، وسبق أون تم نقل خطبتين يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضى تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و 10 يوليو تحت عنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.
 
وكانت إدارة الجامع الأزهر الشريف أعلنت عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضى، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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