توعية المرأة السيناوية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة .

تهدف الحملة الي توعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة السياسية دعما للديمقراطية ، وتوضيح ماهية مجلس الشيوخ وأهميته واستحقاقات المرأة المصرية، ودعم السيدات المرشحات لخوض المعركة الانتخابية، ودور المجلس في دعم وتمكين المرأة المصري.والدعوه الي الإدلاء بأصواتهم في استحقاق مجلس الشيوخ.وقالت إحسان داود غالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، أنه تم تنفيذ أولى ندوات الحملة داخل ديوان عام المجلس مدينة العريش بهدف التوعية السياسية للمرأة وتشجيعها على المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 من أغسطس الجاري.وأكدت أن هذه الحملة تلقى تأييدا من المرأة السيناوية التي تعمل على تشجيع الحملة واستكمالها في كافة المواقع بمختلف مراكز المحافظة.يشارك في الحملة وندوات التوعية بعض عضوات فرع المجلس القومى للمرأة ومديرة مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس إلى جانب ممثلي شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص.اقرا ايضا: