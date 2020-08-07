في الذكرى الخامسة لافتتاحها.. نواب: قناة السويس الجديدة معجزة تحقق للدولة مليارات الدولارات سنويا.. واحذروا أكاذيب الإخوان

في الذكرى الخامسة لافتتاحها

برلماني: قناة السويس الجديدة تحقق مليارات الدولارات

برلمانية: حققت مردودا غير مسبوق على الاقتصاد المصري

عبد الرحيم علي: قناة السويس الجديدة معجزة مصرية أبهرت العالم





هنأ نواب البرلمان، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بحلول الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدين أنها أعلت من شأن الممر المائي العالمي، الذي تملكه مصر وهو قناة السويس التي تحقق مليارات الدولارات سنويا.





ولفت النائب أشرف رشاد عثمان، إلى أن قناة السويس الجديدة كانت انطلاقة وطنية نحو التعمير والتنمية وبناء الوطن، فهى نقطة إشراق وأمل جديد للمستقبل، واستطاعت ان تسرع من وقت المرور في قناة السويس وتربط بين أكثر من 20 نقطة للعبور وفق الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس.





وشدد على أن تضافر المصريين ووقفتهم لحفر قناة السويس الجديدة وجمع ما يقرب من 64 مليار دولار في أيام قليلة، أكد من البداية رهانهم على الرئيس السيسي ورؤاه للوطن وقدرته على سحق الإرهاب ومجابهة كل التحديات التي تواجه مصر.





بدورها قالت النائبة آمال رزق الله، إن مشروع قناة السويس يعد المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وكان مردودها إيجابي ومثمر على الاقتصاد المصري.

ونوهت إلى أن قناة السويس الجديدة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني الدولة المصرية استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مما حفظ للدولة المصرية مكانتها الرائدة، وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي.

وأشارت إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية. وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.



