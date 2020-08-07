في الذكرى الخامسة لافتتاحها.. نواب: قناة السويس الجديدة معجزة تحقق للدولة مليارات الدولارات سنويا.. واحذروا أكاذيب الإخوان

في الذكرى الخامسة لافتتاحها
برلماني: قناة السويس الجديدة تحقق مليارات الدولارات
برلمانية: حققت مردودا غير مسبوق على الاقتصاد المصري
عبد الرحيم علي: قناة السويس الجديدة معجزة مصرية أبهرت العالم
هنأ نواب البرلمان، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بحلول الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدين أنها أعلت من شأن الممر المائي العالمي، الذي تملكه مصر وهو قناة السويس التي تحقق مليارات الدولارات سنويا.
ولفت النائب أشرف رشاد عثمان، إلى أن قناة السويس الجديدة كانت انطلاقة وطنية نحو التعمير والتنمية وبناء الوطن، فهى نقطة إشراق وأمل جديد للمستقبل، واستطاعت ان تسرع من وقت المرور في قناة السويس وتربط بين أكثر من 20 نقطة للعبور وفق الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس.
وشدد على أن تضافر المصريين ووقفتهم لحفر قناة السويس الجديدة وجمع ما يقرب من 64 مليار دولار في أيام قليلة، أكد من البداية رهانهم على الرئيس السيسي ورؤاه للوطن وقدرته على سحق الإرهاب ومجابهة كل التحديات التي تواجه مصر.
بدورها قالت النائبة آمال رزق الله، إن مشروع قناة السويس يعد المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وكان مردودها إيجابي ومثمر على الاقتصاد المصري.
ونوهت إلى أن قناة السويس الجديدة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني الدولة المصرية استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مما حفظ للدولة المصرية مكانتها الرائدة، وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي.
وأشارت إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.
وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.
فيما أكد النائب عبد الرحيم علي، أن افتتاح قناة السويس الجديدة، قبل 5 سنوات جسد الخطوة الأولي لتحقيق طموح ثورة 30 يونيو في الاستقرار والبناء والعلم، مشيرا إلى أن القناة دشنت عهدا جديدا ليس لمصر فقط ولكن للعالم كله.
وأوضح أن إنجاز هذا المشروع الضخم في عام واحد، يثبت عظمة المصريين الذين بنوا الأهرامات والصروح الحضارية الكبيرة، ونفذوا أيضا أعظم مشروع في فترة زمنية قياسية.
وأضاف النائب، أن الشعب المصري الذي أبهر العالم في ثورة 30 يونيو، واصل تحقيق معجزاته بحفر هذا المشروع والذي مثل نقلة حقيقية، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو أخرجت أعظم ما في الشعب المصري، من عزيمة وقوة ووطنية وتحمل للمسؤولية.
وشدد على أن العالم كله تابع هذا الإنجاز العظيم عبر الشاشات، ورأي معجزة المصريين، والتي تم إنجازها في عام واحد.
كما قدم التحية لكل من شاركوا في هذا المشروع العملاق، إضافة إلى الشعب الذي مهد الطريق في 30 يونيو لتدشينه، محذرا من أكاذيب الجماعات الإرهابية وشائعاتها التي تتعمد بث الإحباط واليأس في عقول وقلوب المصريين.
وقال مخاطبا المصريين: "هذا المشروع هو المستقبل الحقيقي للبلاد، وها نحن رأينا ثماره بمواصلة التقدم والصبر والعزيمة". وتابع "مسؤوليتنا الآن هي الصبر والإخلاص في العمل ومحاولة تقديم الأفضل من أجل أهلنا وأسرنا وعظام أجدادك الدفينة في هذه الأرض"، مشيرا إلى أنه بالصبر سنحقق المعجزة ونتحدى المستحيل ونبني مصر التي نحلم بها.