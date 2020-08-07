أخذتهم بسيارتهم أعلى الجبل.. أسرة لبنانية تنقذ بنات عميدة آداب بنها في تفجير بيروت

أنقذت أسرة لبنانية بنات عميد كلية الاداب جامعة بنها وقالت الدكتورة عبير الرباط أن عائلة لبنانية أنقذت ابنتيها من وسط التفجير الذي وقع بالعاصمة بيروت وخلف العشرات من القتلى والجرحى.









وقالت الرباط إن العائلة صعدت بابنتيها بسيارتها أعلى الجبل واستضافتهما في بيتها، دون أن تعرفهما وذلك بعد انهيار الفندق الذي كانت تقيم فيه الفتاتان مشيرة إلى أن العائلة اللبنانية انتشلت الزجاج من قدم ابنتها.





ودعت الرباط في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برفع البلاء عن العاصمة اللبنانية بيروت وشعب لبنان الشقيق.





واوضحت العميدة قائلة"هو أحب شعب إلي قلبي طيلة عمري، واللهم احفظ هذه العائلة حفظا يليق بعظمتك يارب، يا لطيف يا رحيم".





واشارت نور نجلة العميدة إلى أنها كانت رفقة شقيقتها للتسوق بأحد شوارع بيروت بجوار الفندق وفجأة شعر الجميع وكأنه زلزال مدمروعند الانفجار الكبير شعرت وكأنه يوم القيامة.





وتابعت أن هناك أسرة لبنانية استضافتهما وأكرمتهما بعد أن تم استخراج الزجاج من قدم شقيقتها ثم بعد ذلك تواصلت السفارة المصرية معهما فورا عقب العثور على جوازات السفر الخاصة بهما أسفل ركام الفندق المنهار وتم الحجز الفوري لعودتهما إلى أرض الوطن.