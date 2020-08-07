أهالي المصريين المقتولين بالسعودية يشيعون جنازتهما بقنا.. فيديو

شيع أهالى قنا جثمانى المواطنين المصريين عز الدين محمد عبد الشافى أحمد، وعادل عبد الإمام حسين محمود، الذين تعرضا لحادث قتل على يد مواطن سعودى بمحافظة حريملاء بالمملكة العربية السعودية لمسواهم الأخير.

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وشهدت الجنازة مطالبة المشيعين بالقصاص من القاتل، خاصة بعدما اعترف بجريمته.

يذكر أن الجانى يخضع حاليا يخصع للعدالة فى المملكة العربية السعودية، وجار السير فى إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة .

كان مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج على استمرار القنصلية العامة فى الرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظًا على حقوق المجنى عليهما.



