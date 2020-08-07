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أخبار العالم

الرئيس الجزائري ينهي مهام 36 من أعضاء السلك القضائي.. ويجري حركة تغييرات واسعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:15 ص
تبون
تبون
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محمود نوفل
أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حركة واسعة في السلك القضائي، حيث تم تغيير عدد من رؤساء المجالس والنواب العامين في البلاد.

وكشفت مؤسسة الرئاسة الجزائرية ان الرئيس عبد المجيد تبون، أصدر قرارا بإنهاء مهام 17 من رؤساء مجلس القضاء بجانب إنهاء مهام 19 نائبا عاما وفق ماذكره موقع سبوتنيك.

كما شملت الحركة التي اجراها الرئيس عبد المجيد تبون تعيين 19 نائبا عاما فيما تم تحويل 17 آخر، بالإضافة الي إنهاء  مهام محمد طالب، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

وأكد البيان أن هذه الحركة تم فيها مراعاة عدة مقاييس لإعطاء روح جديد للعمل القضائي، وتحسين أداء المرفق العام للعدالة، وإعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك القضاء.
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