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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي وريال مدريد المتوقع قبل قمة دورى أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:42 ص
مانشستر سيتي - ريال
مانشستر سيتي - ريال مدريد
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عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منافسه ريال مدريد الإسباني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. 

كان فريق مانشستر سيتي حقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بإسبانيا . 

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إيدر ميليتاو  - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي - داني كارفاخال

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش 

الهجوم: كريم بنزيما- ماركو أسينسيو - ايسكو  

في حين من المتوقع ان يلعب فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي : 
حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل والكر - فيرناندينيو - لابورت - أوليكساندر 

الوسط: دي بروين - رودري - جوندوجان

 الهجوم: رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم سترلينج
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