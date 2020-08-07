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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 4 شباب وصرف 259 ألف جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:44 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 94 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 259 ألف جنيه منحًا لـ 259 عامل غير منتظم ، بخلاف 10 ألاف جنيه منحة وفاة عامل كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا من  محمد سالم عبد المالك  مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء تقرير بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بإستخراج عدد 10 شهادات قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 130 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.


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