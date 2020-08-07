أخبار السعودية اليوم.. جسر جوي لإغاثة لبنان.. دعم حقوق قبرص السيادية على أراضيها.. وإخماد حريق محطة قطار الحرمين بمكة

السعودية تبدأ في تسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان

السعودية تؤكد دعمها لحقوق قبرص السيادية على أراضيها

دون أي إصابات.. إخماد حريق محطة قطار الحرمين في السعودية



أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، البدء في تسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان، لمساعدته إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.



وقال مركز الملك سلمان للإغاثة في بيان: "تم إعداد خطة مساعدات للبنان تشمل القطاع الصحي والأمن الغذائي وتأمين الإيواء".



وكان المركز أكد في وقت سابق أن إنشاء الجسر الجوي جاء بأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدة لبنان، مضيفًا أن الجسر ممول بالكامل من الحكومة السعودية.



وخلّف انفجار مرفأ بيروت 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح ومئات المفقودين في حصيلة غير نهائية، بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وفقدان 300 ألف شخص مساكنهم.



وقرر مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.



كما جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.





وأعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين بجدة، اليوم الجمعة، إخماد الحريق الذي نشب بالمكاتب الإدارية دون أي إصابات.



وقالت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الدفاع المدني سيطر بالكامل على الحريق الذي اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة في حي السليمانية بجدة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.



وأكدت الإدارة أن الحريق اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة (بورتبلات متنقلة)، والتي تخلو من الموظفين تمامًا.



وكانت وسائل إعلام سعودية، أفادت في وقت سابق، بأن فرق الدفاع المدني بمدينة جدة السعودية تباشر حريقًا ضخمًا شب داخل سور محطة قطار الحرمين الشريفين بحي السليمانية.



وكانت المنطقة قد شهدت مطلع الأسبوع الجاري البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا.



ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني قوله: "مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين".



وأضاف: "فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق إتضح ان الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة"



وأدان وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديسن، محاولات مليشيات الحوثي الهجوم على الأراضي السعودية.



جاء ذلك خلال لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يجرى زيارة رسمية إلى جمهورية قبرص.



وعقب محادثات بينهما، عقد الجانبان، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عبّرا فيه عن ارتياحهم للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.



وأكد وزير الخارجية السعودي دعم المملكة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة كافة الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ووفقًا لقواعد القانون الدولي.



وفي الشأن الليبي، شددا الجانبان على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، رافضين أي تدخلات خارجية.



كما اتفقا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعبّر الجانب القبرصي عن إدانته لما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على أراضي المملكة.

