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رياضة

هانى العقبي: قرار استئناف الدوري القسم الثالث والرابع فنكوش

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:51 ص
هاني العقبي
هاني العقبي
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عبدالله هشام
أكد هاني العقبي المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات أن قرار استكمال دورى القسم الثالث والرابع جيد، مشيرا الي ان الاتحاد يجب ان يعلن اليات استكمال المسابقة وعمل المسحات.  

وكتب العقبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قرار استكمال مسابقات القسم الثالث والرابع اول اكتوبر قرار جيد ،  
بس ممكن حضرتكم تقولونا هنكمل ازاي وبأي شكل وفي مسحات ولا لا.

وأضاف لاعب الاهلي السابق: إزاي عايز الأندية تبدأ اخر اغسطس والدوري اول اكتوبر وهما قاعدين في البيت من نصف مارس يعني خمس شهور  وشويه راحه وشهر واسبوع فتره إعداد طيب هو ده ينفع يا دكتور جمال محمد علي يا نائب اللجنة والمحاضر اللي كان بيدينا دورات والرخص الافريقيه ولا ده كان حاجه واللي احنا فيه حاجه تانيه 
 
وأختتم تصريحاته قائلا: شكله قرار على الورق لكن محدش قادر يتكلم في التفاصيل (الفنكوش) 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقتي دورى القسم الثالث والرابع في شهر اكتوبر المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 
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