هانى العقبي: قرار استئناف الدوري القسم الثالث والرابع فنكوش

أكد هاني العقبي المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات أن قرار استكمال دورى القسم الثالث والرابع جيد، مشيرا الي ان الاتحاد يجب ان يعلن اليات استكمال المسابقة وعمل المسحات.





وكتب العقبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قرار استكمال مسابقات القسم الثالث والرابع اول اكتوبر قرار جيد ،

بس ممكن حضرتكم تقولونا هنكمل ازاي وبأي شكل وفي مسحات ولا لا.





وأضاف لاعب الاهلي السابق: إزاي عايز الأندية تبدأ اخر اغسطس والدوري اول اكتوبر وهما قاعدين في البيت من نصف مارس يعني خمس شهور وشويه راحه وشهر واسبوع فتره إعداد طيب هو ده ينفع يا دكتور جمال محمد علي يا نائب اللجنة والمحاضر اللي كان بيدينا دورات والرخص الافريقيه ولا ده كان حاجه واللي احنا فيه حاجه تانيه