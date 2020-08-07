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رياضة

فايلر يعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ على هامش مران الأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:46 ص
فايلر - سيد عبدالحفيظ
فايلر - سيد عبدالحفيظ
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عبدالحكيم ابو علم
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وتطرق الثنائي للحديث عن المرحلة المقبلة وبعض الترتيبات الخاصة بالجانب الإداري، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل في الدوري.

وحرص فايلر، على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.
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