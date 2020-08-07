50 ألف سائح.. الشهاوي: مصر نجحت في زيادة الحركة السياحية رغم كورونا

صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن تزايد حركة السياحة الوافدة إلى مصر ووصول الزائرين إلى أكثر من 50 ألف سائح إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من مختلف بلدان العالم مؤشر نجاح قوي للحكومة المصرية وعلى رأسها وزراتي الطيران والسياحة.





وأشار الشهاوي، إلى أن هذا الرقم يمثل قوة وقدرة الدولة المصرية في نجاح المنشآت السياحية والتزامها بتنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المنشآت وأثناء التعامل مع السائحين.





وأعلن الشهاوي أن الدولة المصرية كانت منشغلة ومهتمة أثناء أزمة كورونا بتطوير خدمات الطيران والمنشآت السياحية وخير دليل على ذلك عودة الرحلات السياحية بهذا العدد الكبير الذي وصل لـ 50 ألف سائح











