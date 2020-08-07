الغرف التجارية بالإسماعيلية: حزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب البطاقات التموينية في مبادرة ميغلاش عليك

ثمن المهندس أحمد عثمان احمد عثمان ـ عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم بحزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري “مايغلاش عليك”، والتي بدأ الاستفادة بها اعتبارًا من هذا الشهر.





ولفت إلى أن هذه التيسيرات تأتي لزيادة فرص استفادة أصحاب البطاقات التموينية من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التى تصل إلى 20٪ والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ10٪ من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة.





وأشار المهندس احمد عثمان أنه على المواطنين الاستفاده من الخصومات في المبادرة من خلال الشراء المباشر أو الشراء عبر الموقع الإلكترونى: «https://www.mobadra.gov.eg».





وأضاف بأن هناك خط ساخن للمواطنين عند مواجهتهم أي تلاعب أو مشكلات بالسلع مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن: «15303»، والهاتف المحمول: «٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩» عند تعرضهم لأى مشكلات أو استشعارهم بأى تلاعب فى أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى.





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