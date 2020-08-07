صدى صباحك أوروبي.. كيف تناولت الصحف الأجنبية لقاء السيتي وريال مدريد؟

تستأنف اليوم مباريات إياب دور الـ16 بعد توقف، دام أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، بلقاء مرتقب لدى الجميع، فسيحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي الليلة في ملعب الاتحاد.





وبناء عليه فقد تناولت الصحف الأوروبية هذا اللقاء، بعناوين وتصريحات مثيرة لدي جميع أطراف المباراة، وفي التقرير التالي نستعرض لك ما تناولته تلك الصحف.





جول: بيل هو من طلب عدم خوض لقاء السيتي

صرح زيدان في المؤتمر الصحفي التابع للقاء ريال مدريد والسيتي، أن خروج غاريث بيل من القائمة التي ستواجه السيتي، جاء بطلبٍ من اللاعب، في جلسة تمت بيني وبين اللاعب.





ماركا: ريمونتادا زيدان وريال مدريد الباردة

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية هذا التقرير، التي توضح فيه تركيز ريال مدريد الكامل على تقديم ويمونتادا تاريخية لإقصاء السيتي من دور ال16 بقيادة الفرنسي زيذان.

‏BBC: لاعب السيتي يشعل الاجواء قبل لقاء الابطال

صرح الاسباني رودري نجم وسط السيتي، أن فريقه يمتلك لاعبين متميزين، وافضل من نجوم ريال مدريد، وان فريقه قادرًا على اقصاء ريال مدريد، من دوري الأبطال نظرًا للتفوق الذي يمتلكه فريق السيتي.





جول: سيدورف يدعم ريال مدريد

صرح لاعب ريال مدريد السابق، سيدورف عن قدرة ريال مدريد في تسجيل ريمونتادا، ضد فريق السيتي، والصعود الى الدور التالي، لإمتلاكه لخبرات سابقة تساعده على القيام بذلك.





ماركا: لقاء الذهاب يختلف عن لقاء العودة

أعلن الاسباني، بيب جوارديولا عن جاهزية فريقه للقاء اليوم، وان فريقه سيقدم أقوى ما لديه دفاعيًا وهجوميًا لإثبات انه الافضل، ويستحق الصعود.





كما أشاد الإسباني بمستوى بنزيما الجيد، الذي يقدمه حاليًا مع ريال مدريد وانه سيكون مصدر قلق لـ دفاع فريقه.