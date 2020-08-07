النصر السعودي يطالب الاتحاد بإقالة رئيس لجنة الحكام

طالب نادي النصر بإقاله رئيس لجنة الحكام بعد االخطاء التحكيمية التي صدرت من حكم مباراة الفريق الاول امام منافسه الهلال ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمجترفين " الدورى السعودي"





وحسب مانشرته صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي النصر تقدم بثلاث خطابات للاتحاد السعودي لكرة القدم لإقالة رئيس لجنة الحكام كما دعي النادي لعقد جمعيه عمومية غير عادية للتصوت علي قرار إقاله رئيس اللجنة .





وأشارت الصحيفة فب تقريرها ان الدعوه للجمعيه العمومية غير العادية يأتى وفق النظام الاساسي للإتحاد بموجب احكام لالمادة 29 .





ويري نادي النصر ان إعفاء رئيس لجنة الحكام من منصبه بسبب استمرار الأخطاء التحكيمية التي تؤثر علي النزاهة وعدالة المنافسة وبسبب عجز رئيس اللجنة عن تطويرها رغم توفير الدعم المادي والمعنوي لتقليل الأخطاء .





وكان نادي النصر خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم مرتين في السابق الاولى ف شهر فبراير 2020 والثانية في شهر مارس من نفس العام .





وخسر فريق النصر المباراة انمام منافسه الهلال البنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف وحيد .





جدير بالذكر أن رئيس لجنة الحكام هو الاسباني فرناندو تريساكو منذ شهر سبتمبر الماضي .