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أخبار العالم

إجراءات جديدة لعودة الدراسة في الأردن يكشفها وزير التعليم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:14 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم الأردنية
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محمود نوفل
كشف وزير التربية والتعليم الإردني ، تيسير النعيمي، اليوم الجمعة، عن نية حكومة بعدم  فتح المدارس حال لم يتم الوصول إلى إنخفاض مرحلة الخطورة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "المرحلة الخضراء" .

وقال وزير التربية والتعليم الأردني في تصريحات تليفزيونية له أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها علي ارض الواقع إذ تم التوافق علي فتح المدارس حيث تتمثل في ان موعد بدء الفصل الدراسي سيكون في الأول من سبتمبر بالإضافة الي تقليل فترة الإستراحة بجانب الإستغناء عن الطابور الصباحي.

واضاف وزير التربية والتعليم الأردني قائلا : حددت الحكومة الأول من سبتمبر لبدء دوام المدارس في ضوء الحالة الوبائية المحلية الجيدة حاليا، وهو ما يتطلب بدء دوام الهيئات التدريسية للمدارس خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر أغسطس الحالي."

جدير بالذكر أن المرحلة منخفضة الخطورة (الخضراء)، التي أعلنتها الحكومة الأردنية شرط عودة الدراسة في البلاد تتطلب عدم تسجيل إصابة محلية لعشرة أيام متتالية، والمتوقع الوصول اليها في سبتمبر القادم.
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