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تعليم

تعليم البحيرة: يتلقى لليوم الثاني طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة2020‪

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:27 م
تعليم البحيرة : طلبات
تعليم البحيرة : طلبات التظلم نتيجة الثانوية العامة
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البحيرة : قسم المحافظات
بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة ، ثاني أيام تلقى  طلبات التظلم من طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ ،  بمدرسة عاشور العبد العامة بنين بمدينة دمنهور، لمدة ١٥ يومًا.

و شهدت مقرات تلقي التظلمات توافد قليل من طلاب و طالبات الثانوية العامة و أولياء الأمور، لتقديم أوراق التظلمات الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 


وأعلن الدكتور طارق شوقى ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%. 

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو،  اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

و جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، المقرر لهم الامتحانات في محافظة البحيرة 30 ألف و876 طالب وطالبة.
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