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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نظام غذائى لمن يعانون من التهاب المفاصل.. معلومات عن التهاب عضلة القلب الفيروسي.. زوجة محمد زيدان تتألق.. سعر كمامة كيد ميدلتون

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تساعد العديد من الأطعمة في مكافحة التهاب المفاصل وتحسين أعراضه ولكنها فى نفس الوقت ليست علاجا كاملا يمكن أن يغنى عن الأدوية العادية.

التهاب عضلة القلب الفيروسي من الأمراض المنتشرة في العالم و يحتاج إلى تشخيص مبكر و وعي بالأسباب المؤدية إليه للوقاية من حدوثه ابتداء و يمكن أن يؤثر هذا الألتهاب على عضلة ونظام الكهربائي للقلب، مما يقلل من قدرة القلب على الضخ ويتسبب في حدوث اضطراب نظم القلب.

حرص لاعب كرة القدم السابق، محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة برفقة زوجته.

السوشي من الأطباق اليابانية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فيتميز السوشي بالعديد من الأنواع المختلفة و المتنوعة التى تتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ مما يدفع الكثير من الأشخاص على تناوله بشكل مستمر، ولكن يتجنب بعض الأشخاص تناول السوشي أثناء اتباع الأنظمة الغذائية الصحية التى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد. 

يعد ضغط الدم المرتفع من أكبر اسباب الوفاة فى العالم والعامل الرئيسي فى الموت المفاجئ، لذا لابد من معرفة اعراضه للتمكن من الوقاية منها.


الرضاعة الطبيعية هي إحدى وظائف الجسم الطبيعية والأساسية التي لها فوائد لا حصر لها لكل من الأم ووليدها. ولكن ، من الصحيح أيضًا أن العملية يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء، خاصة بالنسبة للأمهات لأول مرة من بين أمور أخرى ، غالبًا ما تلاحظ النساء وجود كتل في الثدي عند إطعام أطفالهن. 

خرجت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج مؤخرًا لزيارة بنك الأطفال الذي يوفر مستلزمات الأطفال الأساسية للأسر الضعيفة في جنوب يوركشاي، ما لفت الانتباه لقناع الوجه الزهري الذي ارتدته دوقة كامبريدج. 




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