بمكاسب 11.5 مليار جنيه.. أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

حققت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي المقتصر على 3 جلسات بسبب عطلة عيد الأضحى، مكاسب بلغت نحو 5ر11 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 597 مليار جنيه، مقابل 5ر585 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 98ر1%.









وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 06ر2 في المئة ليسجل مستوى 29ر10817 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 3ر4 فى المئة ليبلغ مستوى 05ر1588 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58ر3 في المئة ليبلغ مستوى 78ر2436 نقطة.





وأشار إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 8ر4 مليار جنيه من خلال تداول 477ر1مليار ورقة منفذة على 123 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5ر7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 572ر1 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وأوضح أن الأسهم استحوذت على 48ر76 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 52ر23% خلال أسبوع، مشيرا إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 2ر12% والعرب على 7ر6% بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر388مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4ر68 مليون جنيه.





يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 6ر70 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 5ر22% وسجل العرب 9ر6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 963ر10 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 880ر1 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.