برلماني يطالب الحكومة بصرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة ووزارة القوى العاملة بالإعلان سريعا عن موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، للمساهمة في رفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب تداعيات فيروس كورونا.





جاء ذلك في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن تأخر صرف المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة.





وأشار النائب إلى أنه مر ما يقرب من ٥ أشهر على صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة والمقدرة ب٥٠٠ جنيه، وبعدها بحوالي شهرين وتحديدا في شهر يونيو الماضي تم صرف الدفعة الثانية وحتى الآن لم يحصل المستحقين على الدفعة الثالثة والأخيرة من هذه المنحة ولا يوجد أي أنباء عن موعد صرفها.



